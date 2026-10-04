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Milano, anziana muore nell’incendio dell’appartamento

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una donna di 75 anni è morta a Milano oggi nell’incendio della sua casa, un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Demonte  

Le fiamme, le cui cause sono al vaglio del Niat dei vigili del fuoco della Lombardia, hanno avvolto in pochi minuti l’appartamento senza lasciare scampo all’anziana, nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni. Il fumo ha reso necessaria anche l’evacuazione dei residenti del piano superiore, alcuni dei quali sono stati assistiti sul posto dal personale del 118. 

Nell’alloggio, dove la donna viveva da sola, i vigili del fuoco hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, una delle quali interessata dall’incendio. Sono tuttora in corso le operazioni di smassamento e bonifica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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