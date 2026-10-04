Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Feltri: “Solo un idiota pensa che Alberto Stasi sia colpevole”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“Solo un idiota può pensare che Stasi è colpevole”. Vittorio Feltri, in collegamento oggi con Domenica In, si esprime così sul caso di Garlasco. Per l’omicidio di Chiara Poggi, commesso nel 2007, è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Nella nuova inchiesta della procura di Pavia, Andrea Sempio è indagato per il delitto. 

“Stasi è innocente e lo dimostra la ricostruzione di quella mattinata. Solo un cretino può pensare che un ragazzo, impegnato a scrivere la tesi al computer, sospende il lavoro, va a uccidere la fidanzata per motivi mai chiariti, poi torna a casa e si rimette tranquillamente a scrivere. Solo un idiota può pensare una cosa del genere. Io sono un pessimo giornalista e non sono un bravo inquirente, ma non sono scemo come tanti”, dice Feltri. “Ho capito che non poteva essere lui il colpevole, tanto è vero che in primo grado è stato assolto. Scemi i giudici di primo grado? Non credo. I giudici di secondo grado, scemi pure loro, lo hanno assolto. Poi arrivano i fenomeni della Cassazione e lo condannano. Questa vicenda è l’episodio più squallido della storia della magistratura italiana”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

3 Marzo 2026

Siracusa, sparatoria in centro: feriti due uomini

13 Agosto 2026

Schmid vince la 13^ tappa al Tour, Pogacar rimane in giallo

17 Luglio 2026

Concerto Capodanno 2024 di Vienna, dove vederlo in tv e programma

1 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno