Milano, al via interrogatorio di Leonardo La Russa accusato di violenza sessuale: pronto a rispondere a pm

(Adnkronos) –

Leonardo Apache La Russa, indagato insieme all’amico deejay Tommaso Gilardoni con l’accusa di violenza sessuale, viene interrogato in procura a Milano dalle pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro titolari dell’inchiesta sul presunto stupro del 19 maggio scorso. Assistito dal difensore Adriano Bazzoni, il giovane – entrato nella stanza al quarto piano accanto a quella del procuratore – sembra intenzionato a chiarire quanto accaduto a casa del presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo una serata esclusiva in un club del centro di Milano. Il 21enne sarebbe pronto a ribadire (cosa che finora ha fatto la difesa) che con la presunta vittima c’è stato solo un rapporto consensuale. Difesa già sostenuta dall’amico deejay interrogato la scorsa settimana, sempre in procura. E di quella serata, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, ci sono dei video girati con telefonini: “Nei fotogrammi la giovane sembrerebbe cosciente e partecipe – riporta il quotidiano -, ma allo stesso tempo i video da soli non possono dimostrare se e quanto il mix di alcol e sostanze che aveva assunto possa aver alterato il suo stato mentale, compromesso la sua capacità di autodeterminarsi e poi ricordare l’accaduto”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...