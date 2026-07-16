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Bimba risucchiata da bocchettone piscina, Gaslini: “Condizioni restano gravissime”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Restano gravissime le condizioni della bambina di 11 anni ‘risucchiata’ da un bocchetto della piscina dello stabilimento balneare ‘Bagni Segesta’ di Sestri Levante. “Le condizioni della bambina di 11 anni trattenuta sott’acqua permangono gravissime. Il prossimo aggiornamento seguirà domani entro la mattinata”, fa sapere all’Adnkronos l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. 

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava nello stabilimento insieme alla madre quando sarebbe rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone che le avrebbe impedito di tornare a galla. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’Automedica, la Croce Verde di Sestri Levante e la Croce Rossa di Riva Trigoso oltre alla capitaneria di porto e ai carabinieri di Sestri Levante.  

All’arrivo dei soccorritori, la bambina era già a bordo piscina priva di sensi, a riportarla a galla il titolare dello stabilimento che le avrebbe tagliato i capelli liberandola così dalla trappola. Le è stato praticato un massaggio cardiaco per circa 45 minuti al termine dei quali aveva ripreso a respirare autonomamente. Poco dopo è stata trasferita nel punto di atterraggio dell’elisoccorso ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, dove è arrivata in codice rosso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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