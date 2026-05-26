Milan, chi sarà il nuovo allenatore? Incontro in programma con Iraola

(Adnkronos) – Il Milan continua a ragionare sul nome del prossimo allenatore. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, reduce da un fallimentare sesto posto in stagione (con mancata qualificazione in Champions League), il club rossonero ha intensificato i contatti con Andoni Iraola: come riportato (oggi, martedì 26 maggio) da Sky Sport, c’è lui in pole position per la panchina del Diavolo. Il numero uno di Redbird Gerry Cardinale ha lasciato oggi Milano per rientrare a New York e seguirà tutte le evoluzioni a distanza. La società ha in programma un altro incontro a Londra con l’allenatore basco, che lascerà il Bournemouth dopo la storica qualificazione in Europa League quest’anno.

Anche l’ormai ex direttore sportivo del club Igli Tare, intanto, ha lasciato oggi Casa Milan.

Andoni Iraola è uno degli allenatori emergenti più apprezzati d’Europa, un nome destinato ad alimentare il mercato delle panchine. Con il suo stile aggressivo ha trasformato il Bournemouth in una delle sorprese della Premier League, portando le Cherries alla miglior stagione della loro storia: record di punti e qualificazione in Europa League.

Nato il 22 giugno 1982, il tecnico basco ha allenato in precedenza il Rayo Vallecano in Spagna e ha costruito nel tempo una squadra intensa e riconoscibile, capace di imporsi anche contro avversari più attrezzati e soprattutto di valorizzare i talenti. Un lavoro che lo ha consacrato come uno dei profili più attenzionati del calcio europeo. Curiosità? Fuori dal campo, Iraola coltiva una grande passione per il ciclismo. E prima di scegliere il calcio aveva anche immaginato un futuro da bibliotecario, visto che è un grande amante della letteratura.

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