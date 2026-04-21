Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Migranti, Minniti: “Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Le migrazioni non vanno considerate un’emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Sono sempre esistite e continueranno a esistere, quindi non possono essere affrontate con misure temporanee o emergenziali. La sfida è gestire i flussi in modo ordinato ed efficace. Per farlo servono due azioni principali: creare canali legali di ingresso e contrastare quelli illegali, in particolare combattendo i trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, intervenuto all’evento ‘Kenya: un grande paese che guarda al futuro’ al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto. 

Minniti ha poi sottolineato che le nuove generazioni africane “non devono essere viste come una minaccia, ma come una risorsa. In Paesi come il Kenya i giovani sono sempre più formati e preparati”. Per questo “è fondamentale puntare su istruzione e cooperazione internazionale, valorizzando il capitale umano e costruendo politiche condivise tra Europa e Africa” ha concluso. 

 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, sciolto il primo consiglio comunale dell’era Savarese

14 Luglio 2017

Lazio-Cagliari 1-0, decide il gol di Pedro

2 Dicembre 2023

Operazione La Romana – Fireman: traffico internazionale di stupefacenti tra Italia e America Latina. Sequestrati oltre 500 kg di cocaina

10 Ottobre 2017

In arrivo pioggia e neve, previsioni meteo di Giuliacci

9 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno