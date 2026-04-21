Italia-Kenya, Minniti: “Visita di Ruto un successo, rafforzata alleanza strategica”

(Adnkronos) – “La visita del presidente keniota in Italia è stata un successo”. Così Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, nel suo intervento all’incontro ‘Kenya: un grande paese che guarda al futuro’, tenuto al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto. Minniti ha spiegato che la visita ha raggiunto tutti gli obiettivi, “dagli incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino al business forum” tra imprese.

Durante la visita è stato firmato un importante ‘action plan’, un piano concreto che guiderà la collaborazione futura tra Italia e Kenya. Secondo Minniti, “questo accordo rafforza un’amicizia storica e segna l’inizio di una vera alleanza strategica tra i due Paesi”. Il presidente della Fondazione Med-or ha anche sottolineato che “oggi le alleanze sono fondamentali, perché il mondo è sempre più instabile: i conflitti in Ucraina, in Medio Oriente e in Iran mostrano infatti che il il vecchio equilibrio globale non esiste più, è finito per sempre”. Per costruire una pace duratura “e stabile “è necessario lavorare insieme a un nuovo ordine mondiale, puntando sul dialogo e sulla cooperazione tra Stati e in questo percorso il ruolo del Sud del mondo è decisivo”.

Minniti ha rimarcato “che non è possibile immaginare nuovi equilibri globali senza il contributo dell’Africa. Il continente – ha detto – è sempre più centrale per il futuro del pianeta, e Paesi come il Kenya rappresentano un punto di riferimento importante. E in questo quadro il Kenya rappresenta un partner strategico per l’Italia e per l’Europa”. Nel suo intervento Minniti ha infine ricordato il viaggio di Papa Leone in Africa, che ha portato due parole chiave: pace e dignità”. La “pace resta un obiettivo fondamentale, mentre la dignità richiama l’importanza di riconoscere il valore e il ruolo di un continente decisivo”, ha concluso.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)