MIDRA, “ROUTINE”: guarda ora il nuovo video

Dal 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “ROUTINE”, il nuovo singolo di Midra disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 2 Agosto.

La canzone “ROUTINE” (Estro Records) di Midra racconta la vita di tutti i giorni. Nella semplicità delle piccole cose c’è la soluzione. E anche se le cose iniziano male, c’è sempre una via d’uscita. Il messaggio è chiaro: non vale la pena perdere tempo con pensieri negativi. Alle volte prendersi una pausa e lasciare andare tutto ciò che appesantisce la mente è l’unica vera soluzione.

Il brano invita a vivere il presente e a non farsi bloccare dagli ostacoli della routine quotidiana: il ritmo del brano e il racconto proposto da Midra si uniscono perfettamente, offrendo una canzone dai toni tanto leggeri quanto riflessivi.

Commenta l’artista sulla nuova release: “Mentre stanno facendo la guerra parliamo di soldi seduti al parchetto”.

Biografia

Matteo Robusti, in arte MIDRA, è un giovane rapper italiano. Nato il 6 luglio 2006, fin da piccolo dimostra una grande passione per la musica. Inizialmente manifesta la sua passione canora solo in compagnia dello zio; dopo poco però inizia a esercitarsi anche in autonomia fra le mura della sua stanza.Dopo tante prove decide di fare il grande passo e di mettersi in gioco: comincia a creare delle cover. Il suo stile punta a combinare canto e ballo, grazie anche ai diversi anni di esperienza nel ballare hip hop.

Pubblica varie cover sui suoi canali social, ma non ottiene i risultati sperati, finendo per subire anche bulli-smo informatico. Una serie di eventi spiacevoli lo portano dunque ad interrompere il suo percorso musi-cale per circa tre anni.

Dopo il lungo periodo di assenza un’esperienza con gli amici mostra il suo vero potenziale: inizia a fare freestyle e ottiene subito grandi consensi. Il passo successivo è stato tornare in studio, quello stesso stu-dio dove da bambino aveva registrato le cover. È lì che dà vita al primo brano originale, “COLPEVOLE”, che segna l’inizio di una nuova fase nella sua carriera.