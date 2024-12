Sanremo, Amadeus parla per la prima volta di Carlo Conti e del suo Festival: “Curioso…”

Mentre è iniziato il countdown per Sanremo 2025, Amadeus parla per la prima volta di Carlo Conti e del suo Festival: “Curioso…”

Dopo un periodo di riflessione e cambiamenti significativi nella sua carriera, Amadeus rompe il silenzio e condivide le sue sensazioni riguardo al passaggio di testimone a Sanremo, oltre a parlare dei suoi progetti futuri e del suo rapporto con i colleghi Stefano De Martino e Carlo Conti. La sua intervista rilasciata a La Repubblica getta luce su un momento di transizione personale e professionale.

La decisione di lasciare la Rai non è stata semplice per Amadeus. Passare da un successo schiacciante come quello ottenuto con Sanremo, che gli ha garantito uno share del 73%, a guidare un programma su Nove che fatica ad andare oltre il 3% rappresenta una sfida notevole. Nonostante ciò, il conduttore mostra una resilienza ammirevole: “Non è stato facile,” ammette, ma subito dopo aggiunge: “Credo di avere stabilito un record. D’altronde io amo le sfide”.

Curiosità verso il nuovo Sanremo di Carlo Conti

Il suo spirito combattivo lo porta a guardare al futuro con ottimismo. Dal 9 gennaio 2025 proporrà in prima serata su Nove il suo nuovo programma in una veste rinnovata, puntando ad offrire allegria e spensieratezza al pubblico italiano. Il gioco sarà solo un pretesto per veicolare messaggi positivi e la vincita sarà devoluta all’AIRC, dimostrando così l’impegno sociale che caratterizza la nuova fase della sua carriera.

Nell’intervista emerge anche una certa nostalgia per i tempi trascorsi alla guida del Festival di Sanremo. Tuttavia, Amadeus sembra aver accettato questo cambiamento come parte integrante del suo percorso professionale ed esprime curiosità nei confronti dell’edizione che vedrà Carlo Conti tornare alla conduzione: “Ho voglia di ascoltare le canzoni… faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti – Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore”.

Il rapporto tra i due appare solido; nonostante siano stati rivali sul lavoro in passato, oggi prevale stima reciproca. Questa maturità nel gestire le relazioni professionali si riflette anche nel modo in cui parla dell’esperienza di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi: senza ombra d’invidia ma anzi con soddisfazione per gli ascolti raggiunti dal collega.

Amadeus si trova quindi ad affrontare una fase cruciale della sua vita lavorativa; dopo aver toccato l’apice della popolarità grazie al Festival più amato dagli italiani, ora cerca nuovi stimoli professionali senza perdere quella passione che lo ha sempre contraddistinto.

L’intervista rivela infine come il conduttore abbia saputo reinventarsi dopo aver lasciato uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia. Nonostante le difficoltà incontrate nel mantenere alti gli indici d’ascolto su Nove rispetto ai fastosi numeri ottenuti sulla Rai con Sanremo, Amadeus non si arrende ed è pronto a riconquistarsi il cuore degli italiani attraverso progetti innovativi che combinano intrattenimento e solidarietà.