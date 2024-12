Caterina Balivo via dalla Rai? Un collega pronto a prendere il suo posto: scontro a Viale Mazzini

Caterina Balivo via dalla Rai? Un collega pronto a prendere il suo posto: ecco cosa sta succedendo a Viale Mazzini

Il mondo della televisione italiana è noto per le sue dinamiche rapide e spesso imprevedibili, dove i cambiamenti di programma e conduttori sono all’ordine del giorno. In questo contesto, negli ultimi mesi si è intensificato un dibattito che riguarda il futuro del primo pomeriggio di Rai1, attualmente occupato da “La Volta Buona“, condotto per il secondo anno consecutivo da Caterina Balivo.

Da tempo circolano voci e indiscrezioni su un possibile cambio di guardia in questa fascia oraria, con Pierluigi Diaco, attuale volto di “Bella Ma’” su Rai2, che sembra essere in pole position per sostituire la Balivo nella prossima stagione televisiva. Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi“, tra i due conduttori sarebbe in corso una vera e propria guerra di nervi. La ragione principale sarebbe legata proprio alla volontà di Diaco di traslocare sulla rete ammiraglia nel posto attualmente occupato dal programma della Balivo, che nonostante gli sforzi non riesce a decollare negli ascolti.

Il successo di Pierluigi Diaco

In questo scenario competitivo, Caterina Balivo ha cercato di giocare una carta importante invitando nel suo salotto Adriana Volpe, recentemente allontanata proprio da Diaco. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo della conduttrice di Aversa di rafforzare la sua posizione all’interno dell’azienda attraverso collaborazioni significative.

Parallelamente, il programma “La Volta Buona” ha adottato una strategia controversa modificando la sua rilevazione auditel: la seconda parte dello show ora dura solo mezz’ora, un accorgimento che permette teoricamente di migliorare gli ascolti grazie a una concentrazione maggiore dei telespettatori in un lasso temporale ridotto.

Dall’altra parte del ring troviamo Pierluigi Diaco che gode del favore degli attuali vertici Rai grazie agli ottimi risultati ottenuti con “Bella Ma’“, anche grazie al traino fornito da “Ore 14” condotto da Milo Infante. Le performance positive del programma hanno rafforzato le possibilità per Diaco di approdare su Rai1 nella nuova stagione televisiva.

Nonostante le speculazioni e le tensioni evidenti tra i due protagonisti della vicenda, Pierluigi Diaco ha cercato pubblicamente di mantenere una posizione equilibrata dichiarando a Tvblog: “Ho costruito un programma su Rai2 su missione dei vertici Rai per riaccendere il pomeriggio della rete. Mi auguro poter continuare in futuro a condurre BellaMa’ su Rai2”. Queste parole sembrano suggerire una fedeltà alla rete ma non dissipano completamente i dubbi sulle sue reali intenzioni future.