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Microchip obbligatorio per cani e gatti, il Parlamento europeo ha dato l’ok definitivo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle prime norme Ue in materia di allevamento, alloggio, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti, concordate con il Consiglio a fine 2025. Il testo è passato a larghissima maggioranza, con 558 sì, 35 no e 52 astensioni. 

In base alla nuova legge, tutti i cani e i gatti presenti nell’Ue, compresi quelli di proprietà privata, dovranno essere identificabili con un microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili. 

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