MG Motor: marzo record per MG in Italia, quota mercato a 1,4%

SAIC Motor Italy conferma il trend di crescita del brand MG sul mercato italiano anche nel primo trimestre 2023. Dopo l’incredibile successo di MG del 2022 con un traguardo di 7.375 vetture immatricolate, anche il 2023 si prospetta un anno di grandi soddisfazioni. L’impegno degli MG Store è stato ripagato con un marzo record a 2.382 unità e 1,4% di quota di mercato, per un totale del primo trimestre di 4.805 unità, con una crescita del 287,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Con risultati quasi quadruplicati, MG è risultato il brand automobilistico con la maggiore crescita sul mercato italiano. Grande successo MG nel comparto delle BEV dove raggiunge la top 5 nel Q1, con una quota del 5,5%. Molto bene la MG4 Electric che, in meno di sei mesi dal lancio, si posiziona nella top ten delle elettriche e al secondo posto nelle BEV del suo segmento, con 495 unità immatricolate da inizio anno. Lo strategico segmento C dove MG è ben rappresentata con una buona parte della sua gamma, vede primeggiare nel mese di marzo la MG HS che raggiunge il vertice di segmento e diventa prima tra le vetture a benzina. Ottima anche la performance di MG ne mercato del noleggio, in cui si attesta stabilmente a quota 1% di market share.

L’ottima performance del brand sul mercato italiano posiziona SAIC Motor Italy sul podio tra le filiali MG della regione europea, dove si attesta prima dell’UE.

2023 ambizione e determinazione. Marzo record a quota 1.4%.

Il 2023 è iniziato sotto i migliori auspici. L’organizzazione MG in Italia cresce e si struttura con nuovi professionisti che si uniscono alla giovane squadra per supportare il trend di crescita che continua anche quest’anno. Con un marzo record per il brand MG raggiunge quota 1,4% con 2.382 unità. Questo importante risultato porta il cumulato MG del primo trimestre a 4.805 unità, con una crescita del 287,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Aver quasi quadruplicato i risultati porta MG ad essere il brand automobilistico con la maggiore crescita sul mercato italiano e posiziona SAIC Motor Italy sul podio al primo posto tra le filiali MG dell’Unione Europea.

La presenza dei quattro modelli MG4, MG5, Marvel R Electric e ZS EV nel settore delle vetture 100% elettriche, registra sul nostro mercato un successo che, a marzo, posiziona il brand nella top 5 delle BEV e in sesta posizione nel cumulato 2023, con una quota di oltre il 5,5%. Il contributo a questo importante risultato è da ascrivere soprattutto a MG4 Electric, la hatchback MG che in meno di sei mesi dal lancio è già nella top ten delle auto elettriche e in seconda posizione se concentriamo lo sguardo al segmento C a cui appartiene, con ben 495 vetture immatricolate da inizio anno, per un totale di 618 dal lancio.

In questo strategico segmento MG, presente con diversi modelli, raccoglie soddisfazione anche con MG HS che raggiunge la posizione numero uno tra le vetture a benzina.

Su tutte le carline è in crescita la raccolta ordini che a marzo registra in particolare, un +10% per MG4 e +15% per MG HS, rispetto ai mesi precedenti.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy ha commentato i risultati con queste parole:”Sono molto soddisfatto di questo primo trimestre. Grazie ad auto ben equipaggiate, di grande qualità – attestata dai 7 anni di garanzia – e senza compromessi sulla sicurezza, abbiamo conquistato la fiducia di molti clienti che hanno riconosciuto ai nostri prodotti un value-for-money d’eccezione. Noi ci siamo impegnati ma non avremmo potuto raggiungere questi risultati così rapidamente se non avessimo avuto il supporto dei nostri partner commerciali, un punto di riferimento su tutto il territorio italiano. Sono davvero orgoglioso di fare parte della squadra MG, un team di challenge finder, un concentrato di energia e motivazione. Bel lavoro, avanti tutta!”.

La rete commerciale in Italia conta oggi 53 MG Store e 103 punti vendita. Una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, comprese le isole maggiori.