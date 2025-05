Metro C Roma, l’apertura sempre più vicina: svelata la data

Metro C Roma, sempre più vicina l’apertura: ecco quando accadrà, c’è la data e l’estensione futura del servizio

Immagina di scavare nel cuore pulsante di una città millenaria, dove ogni metro cubo di terra può nascondere un frammento di storia. È questa la sfida che i lavori della Metro C stanno affrontando. La tratta che collega San Giovanni a Colosseo attraversa alcuni dei quartieri più ricchi di storia di Roma, come Porta Metronia e Colosseo – Fori Imperiali. Qui, ogni scavo è un’opportunità per scoprire e preservare il passato, come testimoniano i numerosi reperti archeologici rinvenuti durante i lavori.

Porta Metronia: dove la metropolitana incontra il museo La stazione di Porta Metronia non è solo un punto di transito, ma un vero e proprio museo sotterraneo. Durante gli scavi, sono emerse strutture romane di grande valore, tra cui una caserma e una domus del comandante. Questi reperti sono stati accuratamente restaurati e ricollocati nel loro contesto originale, offrendo ai passeggeri un’esperienza unica di viaggio nel tempo. Il progetto di valorizzazione museale della stazione è stato affidato allo studio di architettura ABDR, noto per la sua esperienza nella progettazione di spazi pubblici e museali.

Colosseo: un nodo strategico per la mobilità romana La stazione Colosseo – Fori Imperiali rappresenta un punto di connessione fondamentale tra la Linea C e la Linea B della metropolitana di Roma. Situata all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, questa fermata non solo migliorerà la mobilità nella Capitale, ma offrirà anche un accesso diretto a uno dei siti più iconici del mondo. La sua apertura è prevista per la fine del 2025, con l’obiettivo di integrare perfettamente la stazione nel contesto storico circostante.

Verso il futuro: la tratta T3 e oltre La tratta T3 della Metro C si estende per circa 3 chilometri, collegando San Giovanni a Colosseo. Con la consegna dei lavori prevista per il 31 luglio 2025, la fase successiva comprenderà i collaudi tecnici e la messa in servizio delle nuove stazioni. Ma la visione per la Metro C non si ferma qui: sono in programma ulteriori estensioni della linea, con l’obiettivo di raggiungere nuove aree della città e migliorare ulteriormente la mobilità dei romani.

La Metro C non è solo un’opera infrastrutturale, ma un progetto che unisce innovazione e rispetto per la storia. Ogni stazione racconta una parte della nostra identità, offrendo ai cittadini e ai visitatori un viaggio che va oltre il semplice spostamento da un punto all’altro della città.