Comune di Roma, arrivano nuove assunzioni: ecco le figure richieste

Comune di Roma, nuove assunzioni in vista: sono ben 808 le figure ricercate, ecco i dettagli sui concorsi

Roma Capitale ha recentemente annunciato l’apertura di nuovi concorsi pubblici, offrendo un totale di 808 posti di lavoro suddivisi tra tre categorie professionali: operatori, istruttori e funzionari. Questa iniziativa segna un passo significativo nel piano di rinnovamento dell’amministrazione comunale, volto a rafforzare i servizi offerti ai cittadini e a contrastare il fenomeno dell’invecchiamento del personale.

Dettagli dei Concorsi

I bandi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Roma e sulla piattaforma nazionale INPA prevedono la selezione per i seguenti profili:

Operatori : 72 posti suddivisi in quattro profili professionali, tra cui uscieri, custodi, manutentori, facchini e autisti.

: 72 posti suddivisi in quattro profili professionali, tra cui uscieri, custodi, manutentori, facchini e autisti. Istruttori : 450 posti per istruttori amministrativi e tecnici, come geometri e diplomati in costruzioni, ambiente e territorio.

: 450 posti per istruttori amministrativi e tecnici, come geometri e diplomati in costruzioni, ambiente e territorio. Funzionari: 286 posti per funzionari amministrativi, tecnici (architetti, ingegneri, urbanisti), ambientali (agronomi, esperti di paesaggio e gestione del verde) e per la gestione dei servizi informatici e telematici locali.

Ogni concorso prevede una prova scritta e una prova orale. In caso di un numero di candidati significativamente superiore ai posti disponibili, sarà prevista una prova preselettiva.

Le parole del Sindaco e dell’Assessore al Personale

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di queste assunzioni: “Abbiamo trovato un’amministrazione in difficoltà e abbiamo rapidamente invertito la rotta anche sul personale. Abbiamo assunto 4.500 persone in tre anni e adesso pubblichiamo bandi di concorso per oltre 800 nuovi ingressi tra operatori, tecnici e funzionari.”

L’assessore al personale, Giulio Bugarini, ha aggiunto: “I bandi di concorso per l’assunzione di oltre 800 dipendenti sono stati pubblicati nei tempi più rapidi possibile. Le porte di Roma Capitale sono aperte per tutti coloro che vorranno venire a lavorare con noi e dare il loro contributo alla crescita della nostra città.”

Modalità di partecipazione e scadenze

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso i portali ufficiali indicati nei bandi. È fondamentale rispettare le scadenze indicate per ogni concorso, in quanto non saranno ammesse domande oltre i termini stabiliti.

Per ulteriori informazioni e per consultare i bandi completi, è possibile visitare i seguenti link:

Queste assunzioni rappresentano un’opportunità significativa per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico, contribuendo al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini romani.