Fregene dice stop alla musica in spiaggia: una decisione che divide

Il confronto con Ostia: un modello da seguire?

Ostia, località balneare vicina, ha affrontato problematiche simili in passato. Lo scorso anno, infatti, le autorizzazioni per eventi musicali sono state rilasciate solo a fine stagione, creando disagi agli organizzatori e riducendo le opportunità di intrattenimento per i turisti.

Quest’anno, però, la situazione sembra diversa. L’amministrazione capitolina ha avviato un processo di semplificazione delle procedure autorizzative, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Il 6 maggio si è svolta una riunione dedicata al tema delle “attività danzanti” nelle strutture del litorale, con l’obiettivo di individuare un meccanismo di valutazione delle richieste più veloce e snodato, pur nel rispetto delle normative vigenti e della sicurezza.

Il 13 maggio è prevista una conferenza stampa per presentare i dettagli del programma culturale estivo di Ostia, con l’intento di rilanciare la vita notturna in modo organizzato e regolamentato. Il 16 maggio, invece, è stata programmata la convocazione ufficiale dei concessionari balneari per definire un percorso amministrativo centralizzato e interdipartimentale per l’avvio delle procedure di valutazione delle richieste.