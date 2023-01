Fisio fit

2i Rete Gas S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel territorio cittadino, ha prorogato la campagna promozionale per l’uso del gas metano attraverso agevolazioni rivolte ai cittadini che intendono chiedere l’allacciamento o l’attivazione della fornitura. In queste ore il procuratore territoriale della 2i Rete Gas S.p.A., Aristide Proietti, è stato ricevuto dal primo cittadino Antonio Terra. Al centro del confronto gli interventi già effettuati e quelli da mettere in agenda per il potenziamento della rete infrastrutturale del quartiere La Cogna. Sul cantiere in corso, è emerso dal vertice delle ultime ore, non sono stati completati da parte dei residenti gli allacci alla rete. Fin quando non verranno effettuati tutti gli allacci non si procederà né all’asfaltatura delle strade oggetto dei lavori né alla fase successiva del progetto. Motivo per il quale, il tavolo tecnico, come recentemente richiesto dai cittadini stessi, invita i residenti ad effettuare gli allacci. “Sono stati già forniti circa 14 chilometri, ha spiegato il sindaco Terra, in programma ci sono nuove progettualità che andranno a fornire altri 10 chilometri di rete stradale”. Questa seconda fase, frutto di un piano di investimenti per il territorio apriliano, sarà attivato solo a seguito degli allacci dei residenti. “Se questo non avverrà, spiega il sindaco, allora l’azienda dirotterà il proprio investimento altrove”. La proroga della promozione della 2i Rete Gas S.p.A per promuovere l’uso del gas metano attraverso agevolazioni rivolte a quei cittadini che chiederanno l’allacciamento o l’attivazione della fornitura va dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Il costo del contributo di allaccio è pari a 200 euro più Iva. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero verde 800.997.710 oppure 328-0481382.