Mercedes-Benz Classe S Guard VR10: sicurezza ai massimi livelli

(Adnkronos) – La nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC rappresenta l’evoluzione più avanzata della filosofia di protezione sviluppata dalla Casa tedesca. Pensata per capi di Stato, imprenditori e membri di famiglie reali, questa limousine speciale combina livelli di sicurezza estremi con comfort, tecnologia e discrezione stilistica.

Da quasi un secolo, i modelli blindati Mercedes-Benz costituiscono un riferimento nel settore della protezione civile. Con la nuova Mercedes-Benz Classe S Guard VR10, il marchio introduce una soluzione capace di raggiungere il più elevato livello di protezione civile certificata, grazie all’Integrated Protection System sviluppato internamente.

La vettura ottiene infatti la certificazione VR10 sia per le superfici trasparenti sia per le sezioni opache della carrozzeria. Un risultato raggiunto attraverso test specifici con dummy biofedeli, studiati per riprodurre il comportamento del corpo umano in condizioni reali.

Sotto la carrozzeria in alluminio si nasconde una struttura altamente sofisticata, progettata per garantire resistenza balistica senza compromettere la fluidità di marcia. Per la prima volta, una berlina GUARD adotta la trazione integrale 4MATIC insieme al motore V12 biturbo da 6,0 litri, soluzione che permette di mantenere prestazioni elevate e una guida sempre progressiva anche con il peso aggiuntivo della blindatura.

L’abitacolo posteriore della Mercedes-Benz Classe S Guard VR10 è configurabile secondo le esigenze del cliente e può trasformarsi in una vera business lounge mobile. Il sistema MBUX High-End Rear Seat Entertainment integra funzioni dedicate alla produttività e alla videoconferenza, mantenendo elevati standard di comfort e connettività.

Tra le dotazioni specifiche sviluppate per la sicurezza figurano il sistema antincendio integrato, l’impianto di emergenza per l’aria fresca, il sistema di comunicazione esterna, l’allarme antipanico e le porte servoassistite. Soluzioni progettate per garantire protezione e operatività anche nelle situazioni più critiche.

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