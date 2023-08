Urbanistica, Santori (Lega): Variante Prg da rivedere, Roma non diventi Luna Park”

“La Lega è contraria a una Roma spremuta da un turismo incontrollato. Ci opporremo a qualsiasi tentativo di consentire la trasformazione del centro storico in un unico grande luna park senza regole. L’ultimo è la volontà del Pd di trasformare appartamenti in b&b senza autorizzazioni. E diciamo ‘no’ anche alle ristrutturazioni facili che puntano sempre allo stesso obiettivo non condivisibile: eliminare la città, distruggere una comunità millenaria escludendone proprio i primi aventi diritto per definizione: i cittadini romani”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito della delibera di aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, che verrà presentata in Aula Giulio Cesare alla ripresa dei lavori. “Dopo i progetti folli di sconvolgere i Fori imperiali e del tram a via Nazionale, queste nuove inaccettabili proposte ci fanno chiaramente comprendere come il Pd e il sindaco Gualtieri abbiano in mente un solo grande progetto: consegnare Roma al degrado e alle grandi multinazionali che gestiscono i flussi turistici. Bene hanno fatto i consiglieri del Pd Corbucci e Melito ad aprire al confronto con un maxi emendamento. Valuteremo tutte le proposte possibili, ma non tollereremo un altro schiaffo alla democrazia a colpi di maggioranza. Gualtieri e i poteri che lo guidano si fermino, altrimenti saranno i romani a fermarlo entrando in Campidoglio. Il malcontento e la protesta si allargano ogni giorno di più ”, conclude Santori

