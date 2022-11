Mercato ciclismo: Jay Vine passa alla UAE Team Emirates

Jay Vine ha siglato un contratto biennale in virtù del quale vestirà i colori dell’UAE Team Emirates a partire dalla prossima stagione. Il ventiseienne scalatore si è imposto sulle scene ciclistiche nella stagione appena conclusasi, vincendo due frazioni nella Vuelta España (suo secondo grande giro in carriera) e ottenendo il podio della classifica generale al Tour of Turkey e al Tour of Norway. Dopo essersi fatto notare nel mondo degli E-sports, Vine ha trasferito con successo le sue qualità nel ciclismo su strada e ora può ambire a ulteriori progressi in seno alla formazione emiratina.

Vine: “Sono molto felice di approdare all’UAE Team Emirates, si tratta di un passaggio logico nella mia carriera, dato che mi consentirà di unirmi a un gruppo nel quale troverò corridori di altissimo livello e di esperienza per i grandi giri. La mia gratitudine va all’Alpecin per le opportunità che mi sono state date e per avermi aiutato a trovare il mio posto nel gruppo. Ho grandi motivazioni in vista della nuova stagione con l’UAE Team Emirates, ho la volontà di rifinire ulteriormente le mie ambizioni di classifica generale e, al contempo, di aiutare i compagni a raggiungere i loro obiettivi”.

Mauro Gianetti (CEO & Team Principal): “Accogliamo con entusiasmo Jay nella nostra squadra. Ha dimostrato di essere uno scalatore di alto livello e pensiamo abbia ancora margini di crescita. E’ giunto al ciclismo su strada relativamente tardi, ma i suoi progressi sono stati molto rapidi e ha mostrato la giusta mentalità e un sincero desiderio di unirsi alla nostra squadra. Ci attendono stagioni di proficuo lavoro assieme”.

