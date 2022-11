MERCATINI DI NATALE A ROMA: INGRESSO GRATUITO DAL 26 NOVEMBRE

Si riparte da via Flavio Stilicone sabato 26 novembre. Dalle 10 lo stand di SenzaBarcode con la WebRadio, libri e scrittori del Gruppo SBS accenderà le luci sulle tante attività previste per la giornata! Si comincia alle con Camillina Formichina!

La Favola per bambini (dai 3 agli 11 anni) che insegna l’altruismo, l’amicizia e a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro. Scritto da Fiorella Mandaglio e pubblicato da SBS Edizioni contiene tante illustrazioni e disegni di tre bambini, Giovanni, Giacomo e la bella Arfi Greco. Sabato 26 sarà la prima presentazione ufficiale e cominceremo subito dopo lo spettacolo dei burattini che comincerà alle 11!

Lo spettacolo è offerto dalla Nuova compagnia di teatro popolare “i burattini viaggianti” antica tradizione della nobile arte dei burattini che nasce nel 1903. Di Paolo Di Manno ed Elena De Sanctis e arrivano da Terracina. Li troveremo ancora alle 12,30 circa, alle 16,30 e con l’ultimo spettacolo delle 17,30. I libri tornano poi alle 15 con Lara Squarzoni e La resa degli dei. Il confine. Un fantasy italiano, avvincente e maturo, adatto a giovani fino ai 99 anni.

Durante la mostra mercato, organizzata dall’associazione Allestimenti Fiere, troveremo artigianato, modernariato, tantissime idee regalo e specialità artigianali. Dalle 17 l’appuntamento libraio è con Lacrime nere, scritto a quattro mani da Chiara Domeniconi e Aldo di Virgilio. Il pubblico qui è più adulto, per un regalo di Natale appassionante!”Se non fosse per la lungimiranza di Alessandro Russo noi non saremmo mai arrivati a questo secondo appuntamento” dichiara Sheyla Bobba, che ha fondato e dirige la grande macchina del Gruppo SBS e SenzaBarcode (www.SenzaBarcode.it).

“Dopo l’avventura estiva con LibriAlMare ora torniamo insieme all’Associazione il Bagatto che si occupa dell’aspetto culturale in questo evento. Un uomo dal cuore grande, professionista e dalle mille risorse. Portiamo ai Mercatini tanti libri e cultura, con scrittori e artisti che ci seguono sia con la WebRadio (www.webradio.SenzaBarcode.it) che nel magazine SenzaBarcode.it”. “Unire i libri, gli eventi per bambini e le mostre mercato è un’attività che mi dà molta soddisfazione e gioia”. Così Alessandro Russo. Ringrazio l’amministrazione del Municipio VII che si è prodigata per donare al quartiere un momento di aggregazione, ora che finalmente, possiamo tornare a stare vicini, benché con i dovuti accorgimenti e attenzioni”.

Nello stand anche alcuni dei libri selezionati per Casa Sanremo Writers 2023 rappresentati da SBS Comunicazione (www.SBSComunicazione.it) e tante sorprese!

