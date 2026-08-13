Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Meloni chiama Curtis: “Tanto, tanto orgoglio, davvero complimenti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“Congratulazionissime! Tanto, tanto orgoglio. Sei contenta? Davvero complimenti”. Con queste parole la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha videochiamato Sara Curtis dopo lo straordinario successo nei 50 dorso col record del mondo ai campionati europei in corso a Parigi. Alla chiamata hanno partecipato il presidente della Federnuoto e sottosegretario di Stato, Paolo Barelli, e i genitori dell’azzurra, Helen e Vincenzo. 

Nel corso del colloquio, la premier ha ricordato ironicamente la premiazione dello scorso giugno al Trofeo Settecolli IP, quando l’atleta realizzò anche lì il record europeo sulla stessa distanza: “Non abbiamo portato male, insomma!”, suscitando le lacrime di commozione di mamma Helen e la reazione affettuosa di papà Vincenzo: “Me la state facendo piangere troppo, grazie”. 

“Le emozioni sono belle, si merita tutto. Davvero complimenti”, ha ribadito Meloni, cui il presidente Barelli strappa una mezza promessa: “Allora ti invitiamo di nuovo al Settecolli, Giorgia. Dopo il record europeo e questo mondiale, vediamo per cosa la premierai. L’importante – ha aggiunto rivolgendosi a Sara – è che tu rimanga brava e seria come sei sempre stata”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Iran, piano della Cina per la pace: i 4 punti di Xi consegnati ad Abu Dhabi

14 Aprile 2026

Teatro Delle Vittorie in vendita, Giuli: “Se riusciremo a realizzare un Teatro Sinfonico, Beatrice Venezi alla direzione”

29 Aprile 2026

Israele, Lapid attacca: “Estrema destra finanzia coloni mentre soldati rischiano la vita”

12 Novembre 2023

Acosta pilota ufficiale Ducati per le prossime due stagioni, farà coppia con Marquez

24 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno