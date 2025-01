Meghan Markle, ma che lavoro fa oggi la Duchessa? Il grande annuncio della moglie di Harry: “Un ritorno”

Meghan Markle, ma che lavoro fa oggi la Duchessa? L’annuncio della moglie di Harry è inequivocabile

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, sta per fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo con un progetto che promette di riscaldare i cuori e stimolare le menti.

La serie, intitolata “With Love, Meghan“, sarà trasmessa su Netflix e segna il ritorno della duchessa al tema del lifestyle, una passione che ha sempre coltivato con dedizione e amore.

Il trailer della serie è stato svelato sul nuovo account Instagram della duchessa oltre che sulla piattaforma di streaming Netflix. Gli elementi centrali dello show saranno cucina, giardinaggio e ospitalità, attorno ai quali ruoteranno gli episodi. Meghan Markle accoglierà nella sua casa vari ospiti per condividere con loro momenti preziosi ai fornelli e non solo. La duchessa ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto su Instagram, affermando: «Spero amiate lo show tanto quanto io ho amato realizzarlo».

Meghan Markle torna alla sua grande passione

La passione di Meghan per l’accoglienza traspare chiaramente dal trailer, dove spiega come ama prendere qualcosa di ordinario ed elevarlo a straordinario, creando momenti sorprendenti per le persone care. Questo desiderio di connessione umana attraverso la cucina e l’ospitalità è palpabile nelle sue parole.

Il debutto del nuovo account personale Instagram della duchessa ha offerto uno sguardo alla sua competenza culinaria tra torte sfornate perfettamente, focacce invitanti e coppe di gelato decorate minuziosamente. “L’amore è nei dettagli”, afferma la duchessa nel video.

“With Love, Meghan” consterà di otto episodi che vedranno la partecipazione di amici cari della duchessa come l’attrice Mindy Kaling e la fotografa argentina Delfina Blaquier, ma anche quella di chef rinomati come Roy Choi ed Alice Waters. L’intento dello show è reinventare il genere lifestyle attraverso istruzioni pratiche arricchite da conversazioni sincere.

Netflix descrive lo show come una serie stimolante prodotta dalla stessa Meghan Markle che punta a dimostrare quanto sia facile creare bellezza anche nell’inaspettato. L’enfasi viene posta sulla gioia del fare piuttosto che sulla ricerca della perfezione; un invito aperto agli spettatori a rimboccarsi le maniche insieme agli ospiti dello show.

Nonostante nel trailer compaia solo brevemente Harry, resta da vedere se il principe farà apparizioni più significative nel corso degli episodi, magari addirittura nelle vesti insolite di chef o giardiniere accanto alla moglie.

Con questo progetto lavorativo imminente, “With Love, Meghan“, la Duchessa del Sussex non solo conferma il suo impegno verso tematiche legate al benessere e all’accoglienza ma apre anche una finestra sulla sua vita privata, invitando gli spettatori ad entrare virtualmente nella sua casa per scoprire insieme i piaceri semplici ma profondamente significativi dell’esistenza quotidiana.