Mattarella a Pantelleria “Isole minori richiedono attenzione e cura costante”

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Il presidente Cucci poc’anzi ha ricordato la straordinaria emblematica presenza a Pantelleria di Garcia Marquez nel giorno dell’arrivo sulla luna e le sue parole sull’isola. Mi ha fatto ricordare proprio il titolo di un libro di Garcia Marquez, che recita “Non sono venuto per fare discorsi”. Utilizzo quel titolo per me. Non non sono venuto a far discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l’affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d’altronde per le tante frequenze che ospita e accoglie e per sottolineare l’importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per il decennale dell’istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria.

“Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono un’attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere – ha sottolineato Mattarella -. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc’anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere come emerso dalle sue parole risulta dall’intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria. Una storia lunga che ha visto nei secoli tutti i protagonisti del Mediterraneo cercare Pantelleria, è un patrimonio, questo, che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro”.

“Il ministro Pichetto Fratin ha ben indicato e sottolineato il valore, il significato dei parchi naturali e delle aree protette, che non esauriscono il loro compito nella conservazione. Sono luoghi di ricerca, luoghi di approfondimento che garantiscono prospettive future e il professor Petrillo poc’anzi ha ricordato la il carattere è il ruolo educativo, la funzione pedagogica che i parchi esercitano perchè esprimono e trasmettono cultura – ha detto ancora il capo dello Stato -. Per tutte queste ragioni sono lietissimo di ritornare a Pantelleria”.

“Sono stato più volte qui, ma mai per periodi di riposo. Alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo di venire a Pantelleria prima o poi per un periodo di riposo – ha proseguito il presidente -. La prima volta che sono venuto a Pantelleria credo che la gran parte dei presenti non fosse ancora al mondo, perchè si tratta più o meno di 70 anni fa. Ho conosciuto lì il sindaco di allora, Vincenzo Almanza, a cui se non sbaglio è intitolata la scuola superiore di Pantelleria. L’isola mi ha accompagnato durante la mia vita, per la consapevolezza della sua importanza, del suo ruolo, del suo fascino”.

“Per questo vorrei dire al presidente del Parco che è emblematico e di grande significato rendere protagonisti di questa occasione i bambini, perchè il Parco è per loro”, ha concluso Mattarella, rivolgendo “gli auguri più grandi, intensi, affettuosi a tutti i panteschi, a Pantelleria e al suo Parco”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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