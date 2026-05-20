Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mascaretti (FI): “L’innovazione è la chiave per coniugare ambiente e competitività’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “È importante proteggere l’ambiente ma la strada non è fermare innovazione e sviluppo: al contrario, è proprio nell’innovazione che si trovano le risposte per la tutela ambientale”. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, componente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in occasione dell’incontro, avvenuto a Roma e promosso dalla fondazione Pacta, dedicato alla decarbonizzazione del trasporto aereo. 

Mascaretti ha sottolineato come i carburanti sostenibili rappresentino già oggi una prima risposta concreta alla riduzione dell’impatto ambientale. “I carburanti a minore impatto – ha spiegato – sono una soluzione già disponibile per ridurre l’inquinamento, ma ogni innovazione deve essere introdotta senza compromettere la tenuta economica del sistema”. Il deputato ha evidenziato la necessità di mantenere un equilibrio tra transizione ecologica e sostenibilità economica: “Se una nuova tecnologia, senza adeguati accorgimenti, genera effetti negativi sull’economia, il rischio è quello di mettere in difficoltà le imprese e di perdere posti di lavoro. Questo non è l’obiettivo”. 

Nel suo intervento ha inoltre richiamato il ruolo strategico del settore aeronautico “fondamentale perché garantisce la connettività globale e sostiene il business internazionale delle imprese italiane, permettendo di sviluppare relazioni e crescita economica per il Paese”. Mascaretti ha infine espresso fiducia nello sviluppo tecnologico: “Le nuove tecnologie, la ricerca nei carburanti e nella space economy ci porteranno a risultati sempre più avanzati, con un impatto ambientale sempre più ridotto”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Al Bano-Power, la figlia Romina: “Sono delusa, noi figli spettatori dentro questo teatro”

10 Maggio 2026

Bellini (Bellini Nautica): “Fondamentale supporto Regione Lombardia per nostro museo”

1 Aprile 2026

#StavoltaVoto alla Festa del Cinema di Roma: il 27 ottobre la presentazione della campagna per le europee 2019

25 Ottobre 2018

Derby Roma-Lazio, Tar Lazio rinvia decisione all’Avvocatura su data e orario

14 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno