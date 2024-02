Cecchettin, avvocati: “Padre di Giulia non si candiderà, notizia infondata e falsa”

(Adnkronos) – "Sono prive di fondamento e quindi false" le notizie secondo le quali il padre di Giulia Cecchettin "sarebbe in procinto di candidarsi" alle europee. Lo fanno sapere gli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani. "Il signor Gino Cecchettin, nostro tramite, rappresenta che le notizie secondo le quali lo stesso sarebbe in procinto di candidarsi o di essere candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico sono prive di fondamento e quindi false", fanno sapere i legali. "Lo stesso si dice molto contrariato dall'accaduto; oltretutto, tale notizia sta generando numerosi commenti diffamatori e inaccettabili. Il nostro assistito non può accettare che passi il messaggio, appunto falso, secondo cui lo stesso approfitti della tragedia che ha colpito la propria famiglia per trarne notorietà, utilità o qualche posto di rilievo, pertanto lo stesso valuterà eventuali azioni a tutela della propria persona". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...