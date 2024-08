Martin primo nella Practice al Gp di Gran Bretagna

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "La Francia è un mercato importantissimo per le nostre aziende. È il secondo o il terzo mercato, a seconda degli anni, di destinazione dell'export italiano e vale oltre 60 miliardi di euro di esportazioni in tutti i settori, nei settori a cui naturalmente pensiamo, food, vino, design, moda, ma è anche […]

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "È una bellissima iniziativa. Un invito dal presidente Giovanni Malagò e da Lorenzo Tersi che sono persone molto sensibili alle tematiche dell'export, in questo caso del vino. Non c'è momento migliore che avere un megafono come quello delle Olimpiadi e soprattutto di Casa Italia in Francia, a casa del nostro migliore […]