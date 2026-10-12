Francia, attacco informatico ai supermercati: centinaia di frigoriferi fuori uso

(Adnkronos) – Le principali catene di supermercati francesi sono state colpite oggi da un attacco informatico che ha messo fuori uso frigoriferi e congelatori in centinaia di negozi, costringendo quindi a buttare cibo fresco e surgelato per un valore di milioni di euro. L’attacco è stato definito “senza precedenti” dal direttore esecutivo di Cooperative U, uno dei grandi distributori francesi che, insieme a E. Leclerc e Intermarche, hanno confermato ad Afp di essere stati colpiti dagli hacker.

“La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli”, ha scritto su X il commissario europeo per agricoltura e alimentazione, Christophe Hansen, condannando l’attacco e affermando che ormai è “una realtà” che questa venga presa di mira per attacchi del genere. Secondo il sito specializzato jebosseengrandedistribution.fr anche i giganti della distribuzione Carrefour Market e Monoprix sono stati interessati dall’attacco, ma queste catene di supermercati non hanno ancora confermato.

Secondo quanto riferisce Bfmtv, gli hacker “sono riusciti ad azionare da remoto lo scongelamento dei sistemi di refrigerazione di numerosi negozi”. La catene interessate hanno fatto sapere di aver dovuto buttare tutti i prodotti che erano contenuti nei frigoriferi colpiti dall’attacco hacker. E. Leclerc ha confermato ad Afp che “l’attacco informatico ha colpito uno dei nostri fornitori di sistemi di refrigerazione” provocando “ripercussioni sulle operazioni dei sistemi in diversi negozi”. Secondo fonti informate, sono stati presi di mira i sistemi di controllo di refrigerazione di una società danese.

Una fonte vicina al premier francese Sebastien Lecornu ha detto che l’agenzia per la cyber security ha già individuato “una vulnerabilità nel software fornito da una società danese e contattato i venditori”. Inoltre “si è messa in contatto con le controparti europee, nel caso che venissero colpiti altri Paesi”. L’agenzia, conclude la fonte, sta cercando di “identificare altre società francesi coinvolte per avvisarle” ed “evitare un diffondersi” delle conseguenze dell’attacco informatico.

“Prendere di mira equipaggiamento essenziale per preservare prodotti freschi e le forniture alimentari dei francesi è estremamente grave e senza precedenti. E’ inaccettabile”, ha scritto su X il direttore esecutivo di Cooperative U, Dominique Schelcher, confermando che l’attacco ha iniziato a provocare il malfunzionamento dei frigoriferi dalla notte di domenica.

L’ufficio del procuratore di Parigi ha confermato all’Afp che è stata aperta un’indagine su questo “attacco informatico in grande scala che ha colpito i frigoriferi di diverse catene di supermercati in tutta la Francia”. L’indagine aiuterà “a identificare le vittime e stabilire il collegamento con i danni che hanno riportato in termini di perdita di prodotti alimentari e incendi” che sono stati anche provocati dall’attacco informatico.

L’attacco avviene in un momento in cui in Europa crescono le preoccupazioni delle conseguenze che potrebbero avere attacchi informatici condotti in tutti i settori. Il presidente Emmanuel Macron, un forte sostenitore dell’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione russa, lo scorso mese ha ordinato misure per proteggere le infrastrutture critiche francesi da attacchi ibridi da parte della Russia.

Esperti di cybersecurity hanno spiegato che equipaggiamenti industriali, come appunto i sistemi di refrigerazioni, un tempo isolati da Internet ora sono connessi alla rete attraverso sensori o sistemi di monitoraggio a distanza. Con la capacità di attaccare centinaia di unità simultaneamente l’attacco ha dimostrato “un certo livello di sofisticazione”, ha detto Antoine Hautin della società di consulenze per cybersecurity Almond.

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