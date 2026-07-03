Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marito ministro Roccella disperso, ricerche ancora senza esito: sommozzatori e droni in azione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico (Viterbo) da sabato scorso. Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d’acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. Anche oggi in azione ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, moto d’acqua e droni. A quasi cinque giorni dall’incidente, però, le ricerche restano senza esito.  

Cavallari, 84enne, si era tuffato nel lago sabato pomeriggio dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie, ma non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Scarnecchia, l’infarto e l’appello per ritrovare chi ha lanciato Sos: “Si faccia avanti”

7 Dicembre 2023

Pontina, albero cade in mezzo alla strada: paura tra gli automobilisti

3 Settembre 2017

Napoli, precipita da tre metri durante lavori ristrutturazione: morto operaio 35enne

19 Febbraio 2024

Zoomarine: weekend ricco di eventi

29 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno