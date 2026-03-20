Astrotarocchi 21 marzo 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Venerdi 21 Marzo 2026 di Cristina Olmi



♈ Ariete -C’è un po’ di nebbia all’orizzonte. Non forzare la mano oggi; le risposte che cerchi arriveranno quando il vento sposterà queste incertezze. Pazienta.

♉ Toro -Una figura maschile o un’energia molto decisa sarà determinante. Agisci con pragmatismo e mantieni la tua posizione con la solita fermezza.

♊ Gemelli -Si parla di patti, alleanze o unioni. È il momento di stringere un accordo o di rinnovare una promessa. La coerenza sarà la tua carta vincente.

♋ Cancro – È ora di fare pulizia. Elimina i rami secchi e affronta quella discussione che rimandi da tempo. Dopo lo sfogo, l’aria sarà finalmente più leggera.

♌ Leone – Giornata di chiacchiere, chiamate e movimento. La comunicazione è vivace; ascolta i messaggi che arrivano “al volo”, potrebbero contenere spunti preziosi.

♍ Vergine – La fortuna bussa alla porta in modo inaspettato. Una piccola gioia o un’occasione improvvisa illuminerà la tua giornata. Coglila al volo!

♎ Bilancia – Ti trovi davanti a un bivio. Non restare nel dubbio: la scelta che farai oggi ti porterà verso una nuova, necessaria indipendenza.

♏ Scorpione – I sentimenti sono protagonisti. Lascia parlare l’emozione e non aver paura di mostrare la tua vulnerabilità. Una gioia affettiva è in arrivo.

♐ Sagittario – Socialità al massimo. È il momento di uscire, incontrare persone e farti vedere. Il successo passa attraverso le tue relazioni pubbliche.

♑ Capricorno – La lealtà è tutto. Puoi contare su un amico fidato o su un collaboratore prezioso. La fedeltà ai tuoi principi ti premierà.

♒ Acquario – Senti il bisogno di isolarti per riflettere o per proteggere un tuo progetto. Questo distacco ti serve per guardare le cose dall’alto e con distacco.

♓ Pesci – Sei tu la protagonista, intuitiva e sensibile. Segui il tuo sesto senso: oggi hai il potere di influenzare gli eventi a tuo favore.



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