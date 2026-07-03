Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Arezzo, ultraleggero precipita a Castiglion Fiorentino: morto pilota

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un uomo di 57 anni è morto dopo che l’ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’automedica de La Fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Che tempo che fa, stasera 10 maggio: gli ospiti di Fabio Fazio

10 Maggio 2026

Covid in Italia oggi, nuovo bollettino: i dati

16 Febbraio 2024

Riforme, de Vergottini: “Elezione diretta premier? Sì ma non secca, con candidato in scheda”

27 Febbraio 2024

Trump tira dritto sullo ius soli: niente donne incinte al confine

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno