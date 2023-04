Mario Leocata: “Piramidi Invisibili” al Chris Cappell

Successo per la presentazione del libro “Piramidi Invisibili” del giornalista e scrittore Mario Leocata, presso la Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell ad Anzio, presenti i Coniugi Cappelluti. Ricordiamo che l’autore è un celebre scrittore ed autore televisivo, un personaggio straordinario del panorama culturale italiano. Laureato in giurisprudenza, ha una grande passione per la scrittura, esordendo nel 73’ con sceneggiature per la Lancio, nel 77’ venne pubblicato il primo libro “La Tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!” (omonimo film con Kabir Bedi), sono seguite diverse pubblicazioni tra cui romanzi legati alla fantascienza come “Incrociatore Spaziale Galaxy” (78’), “Super Goldrake”, “Mazinga Z”. “Il Segreto del Sahara” è del 1987 (omonimo film tv Rai Uno) e nel 93’ “Sahara Terzo Millennio”.

Mario Leocata ha espresso gratitudine nei confronti dei presenti in sala ed ha annunciato di aver ultimato il suo nuovo libro. E’ intervenuta la dott.ssa Cinzia Malvini, giornalista de La7, nonchè amica di Mario Leocata. Successivamente la parola è passata all’esperto di ufologia, il dott. Roberto Pinotti, in collegamento da Firenze.

“Piramidi Invisibili” è un thriller coinvolgente ricco di mistero e colpi di scena. La trama è avvincente e colma di mistero. Il professor Cangeri, archeologo, mentre si trova a Eliopoli quale membro di una spedizione di studio, si imbatte in un egiziano investito da un’auto. Lo soccorre e scopre che ha tatuato lo stesso simbolo inciso sulle pietre tombali della Necropoli rupestre di Castelluccio, in Sicilia. Una strana ambulanza e una strana donna prelevano il ferito e spariscono.

Turbato, Cangeri torna in albergo e scrive una lettera a un suo caro amico, il prof. Belzoni, anch’egli archeologo, che viene rubata dalla stessa donna misteriosa, Ramina, e portata in un luogo segreto. Belzoni riceve la lettera, ma non riesce a mettersi in contatto con il suo collega. Poiché ha ricevuto l’incarico dall’Unesco di indagare sugli antichi misteri, decide di indagare sulla sparizione del suo amico. Il gruppo fa tappa a Castelluccio, poi alle Grotte dell’Addaura, ma il mistero rimane fitto. Decidono di partire per Il Cairo, dove Cangeri è sparito.

Rischiano la vita e sono costretti a inseguire anche il preziosissimo tesoro archeologico della piramide invisibile, dirottato per venderlo a facoltosi acquirenti. Ci sarà un traditore e degli impensati alleati, che ribalteranno alleanze e avversari fino al finale del tutto imprevedibile.

“Piramidi Invisibili” di Mario Leocata