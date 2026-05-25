Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marco Basoccu, chi è tifoso della Juventus ferito durante scontri di Torino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sospiero di sollievo per Marco Basoccu, il tifoso della Juventus finito in ospedale dopo gli scontri andati in scena con gli ultras del Torino prima del derby della Mole, valido per l’ultima giornata di Serie A e terminato 2-2. Durante i disordini l’uomo è stato colpito alla testa e trasportato in codice rosso alle Molinette, dove è stato sottoposto a una tac di controllo: le sue condizioni restano stabili, è intubato e la prognosi è ancora riservata. Ma chi è Basoccu?
 

 

Marco Leonardo Basoccu è un uomo di 36 anni che vive a Milano e di mestiere fa il commercialista. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è tifosissimo della Juventus tanto da muoversi con il gruppo organizzato dei Viking di Milano, uno dei gruppi storici della curva bianconera. 

Basoccu è nato in Piemonte, dove si trovano anche i genitori, Pierluigi e Maria Teresa, che vivono a Casale Monferrato. Proprio da qui è nata la sua fede juventina. Il giovane ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che all’arrivo in ospedale lo hanno sottoposto a intervento neurochirurgico. Dai primi accertamenti a colpirlo sarebbe stato un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pari opportunità: in Senato imprese, manager e politica per mondo lavoro più inclusivo

21 Novembre 2023

Tajani “Cybersicurezza sempre più essenziale per lo Stato”

2 Luglio 2024

Latina, con l’auricolare all’esame per la patente: denunciate tre persone

13 Ottobre 2018

Milano, deve pagare debiti di droga: costringe ex 16enne a prostituirsi con 50 uomini

24 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno