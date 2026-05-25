Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roland Garros, Paul polemico: “I finalisti non dovrebbero avere trofeo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Tommy Paul ‘polemico’ a Roland Garros 2026. Il tennista statunitense, numero 21 del mondo, atteso oggi, lunedì 25 maggio, dal primo turno dello Slam parigino, ha le idee molto chiare quando pensa a cosa cambierebbe del mondo del tennis. “Se c’è qualcosa di unico del tennis è l’assenza dell’orologio. Non finisce il match finché non è finita”, ha detto in conferenza stampa, ma non solo. 

“Ma se dovessi cambiare qualcosa, credo che i finalisti non dovrebbero ricevere il trofeo”, ha detto Paul, “fare la cerimonia e non parlare con nessuno. Non so in quanti altri sport accada ciò, ma se dovessi scegliere cambierei questo”. 

Paul è fresco di una finale raggiunta, ma persa. Nell’Atp 500 di Amburgo, lo scorso anno vinto da Flavio Cobolli, il tennista americano è arrivato fino all’ultimo atto riuscendo a battere Alex De Minaur in semifinale, ma è stato superato, a sorpresa, dal giovane peruviano Ignacio Buse, dovendosi quindi accontentare proprio del trofeo ‘minore’.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Austin e il ricovero top secret, cosa è successo al capo del Pentagono?

8 Gennaio 2024

Turista si ammala e restituisce pietre rubate: “Non sapevo della maledizione di Pompei”

12 Gennaio 2024

Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

9 Maggio 2026

Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta

4 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno