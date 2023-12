Manovra 2024, al via l’iter blindato alla Camera

(Adnkronos) – Al via oggi l'iter 'blindato' della manovra 2024 alla Camera, che porterà al via libera dell'Aula, senza voto di fiducia, il 29 dicembre. Il ddl approda da oggi in commissione Bilancio a Montecitorio, sotto la presidenza del deputato FI Giuseppe Mangialavori. Sono Letizia Giorganni di Fratelli d'Italia, Roberto Pella di Forza Italia e Nicola Ottaviani della Lega i tre relatori alla legge di bilancio in Commissione Bilancio della Camera i cui lavori sono cominciati questa mattina. E' fissato alle 14.30 di oggi il termine per la presentazione della manovra in commissione. La manovra vale circa 24 miliardi di euro dei quali oltre 15 miliardi finanziari in deficit e destinati al taglio del cuneo (quasi 11 mld) e alla riduzione delle aliquote Irpef (poco più di 4 mld). Le due misure insieme portano un vantaggio in busta paga per i contribuenti coinvolti di circa 120 euro al mese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...