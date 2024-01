Firenze, donna accoltellata in autogrill a Santo Stefano: fermato l’ex marito

(Adnkronos) – Svolta nel caso della donna accoltellata all'autogrill di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. E' l'ex marito della donna ferita l'uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto oggi dalla Procura di Firenze per l'aggressione subita il 26 dicembre scorso dall'insegnante 58enne in un'area di servizio dell'A1. L'uomo è accusato di tentato omicidio. La donna si era fermata all'autogrill durante il suo viaggio di ritorno a Segrate in provincia di Milano da Cerveteri. La 58enne si trovava in viaggio con le due figlie di circa trent'anni che però non assistettero alla scena dell'aggressione perché si trovavano all'interno dell'autogrill dell'area di servizio. Dimessa nella serata di Santo Stefano, la donna riportò una ferita a una gamba e venne giudicata guaribile in 15 giorni. L'ex marito è accusato di tentato omicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

