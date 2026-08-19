Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali giovedì 20 agosto: la mappa delle regioni a rischio

(Adnkronos) – Nuova ondata di maltempo sull’Italia: mentre alcune regioni sono di nuovo alle prese con un ulteriore aumento delle temperature e afa, altre dovranno fare i conti con temporali e fenomeni anche di una certa intensità. Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo arancione (moderata criticità) e gialla (ordinaria criticità) per alcuni territori più a rischio.

Come si legge nell’ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo arancione per rischio temporali sui seguenti settori della Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale. Sempre di colore arancione l’allerta idrogeologica per altri settori della Lomardia, e cioè Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Sono, invece, ben 8 le regioni per le quali la Protezione civile ha dichiarato allerta meteo gialla per temporali per domani, giovedì 20 agosto: si tratta di Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense), Friuli Venezia Giulia (Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante), ancora Lombardia (Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Appennino pavese), Piemonte (Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale), Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia), Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento) e Veneto (Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno).

Secondo le ultime previsioni meteo, domani, giovedì 20 agosto, è atteso l’arrivo di una intensa perturbazione temporalesca sulle regioni di Nord Ovest, in particolare sul Triveneto e poi anche sulla Toscana, con forti rovesci, accompagnati da grandine e vento. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, non si potranno escludere nubifragi. Sarà soleggiato sul resto delle regioni.

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