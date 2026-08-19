Uccisa con la famiglia a Gaza, Idf annuncia inchiesta sulla morte della piccola Hind Rajab

(Adnkronos) – L’esercito israeliano ha annunciato l’apertura di indagini penali sull’uccisione a Gaza della bambina palestinese di cinque anni Hind Rajab e della sua famiglia a gennaio del 2024. L’Idf, invece, ha escluso responsabilità penali a carico di soldai di Tsahal per quanto riguarda l’attacco contro i veicoli della World Central Kitchen e ha chiuso l’indagine sulla morte dei sette operatori umanitari della World Central Kitchen a Deir al-Balah nell’aprile 2024. E’ quanto sottolinea l’Idf in un rapporto pubblicato oggi dopo aver completato le verifiche su diversi “incidenti operativi eccezionali” di grande rilievo avvenuti nella Striscia dopo il 7 ottobre 2023. E’ stata decisa anche l’apertura di indagini da parte della Polizia militare sull’uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan.

L’esercito ha affermato che le verifiche sono state condotte nell’ambito degli obblighi dell’Idf previsti dal diritto internazionale e dalla legislazione israeliana. Dall’inizio della guerra, il meccanismo ha esaminato circa 150 incidenti, secondo l’Idf. Tra i casi all’esame c’erano anche l’uccisione di due operatori di Medici Senza Frontiere (Msf) a Khan Yunis nel febbraio 2024 e di altri due a Gaza City nel novembre 2023.

L’uccisione della famiglia Rajab ha avuto un’ampia attenzione a causa di una lunga telefonata registrata tra Hind Rajab, rimasta intrappolata in un’auto insieme ai cadaveri di alcuni membri della sua famiglia, e la Mezzaluna Rossa palestinese, nonché con sua madre, che in quel momento si trovava altrove. La telefonata si interruppe e soltanto 10 giorni dopo furono ritrovati il corpo di Hind, quelli dei suoi familiari e i cadaveri dei due paramedici che avevano tentato di raggiungerli. L’Idf ha dichiarato che, dopo aver esaminato i risultati della propria verifica e alla luce di “apparenti lacune riguardanti il coordinamento del movimento dell’ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese”, è stato deciso di sottoporre il caso a un’ulteriore indagine della Polizia militare israeliana. “Alla luce di questa decisione, non è possibile fornire ulteriori dettagli sui risultati della verifica condotta dal meccanismo”, ha aggiunto l’esercito.

Numerosi media internazionali hanno ricostruito l’accaduto e il gruppo di ricerca britannico Forensic Architecture ha condotto un’indagine secondo la quale il veicolo sarebbe stato colpito da 335 proiettili. In Belgio è stata istituita la Hind Rajab Foundation per coordinare iniziative legali, nei tribunali di tutto il mondo, nei confronti dei soldati e ufficiali israeliani accusati di crimini di guerra a Gaza. Nel 2025 è uscito il film ‘La voce di Hind Rajab’ diretto da da Kawthar ibn Haniyya, che ricostruisce l’accaduto utilizzando le registrazioni della telefonata di Hind con la madre.

Per quanto riguarda il caso del World Central Kitchen il primo aprile 2024, l’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro i veicoli dell’organizzazione durante un’operazione di assistenza umanitaria a Gaza, uccidendo sette operatori. L’esercito, scrive ‘Haaretz’, ha dichiarato che il personale dell’Idf aveva tentato senza successo di contattare la Wck durante i circa 30 minuti in cui il convoglio era stato seguito, partendo dal presupposto che al suo interno ci fossero membri di Hamas. Dopo una prima verifica, due ufficiali sono stati destituiti e tre comandanti di alto livello hanno ricevuto un richiamo disciplinare. L’esercito ha affermato che, nonostante le “lacune” nella valutazione secondo cui nei veicoli si trovavano operatori di Hamas, le decisioni dei comandanti “non hanno raggiunto la soglia di rilevanza penale” e ha quindi concluso che non vi fossero motivi per un’indagine penale o per ulteriori provvedimenti.

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