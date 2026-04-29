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Madrid, oggi Sinner-Jodar ai quarti – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della semifinale a Madrid. Oggi, mercoledì 29 aprile, il tennista azzurro sfida Rafa Jodar nei quarti del Masters 1000 spagnolo. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver superato Bonzi, Moller e Norrie negli ottavi. Il baby fenomeno di casa invece, partito dalle qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino ai quarti battendo De Jong, De Minaur, Fonseca e Kopriva. Si comincia alle 16. 

Dove vedere Sinner-Jodar? La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.  

 

I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera: quello di oggi è il loro primo incrocio.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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