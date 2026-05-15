Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione tecnica sulle opere compensative della TAV relative all’Accordo del marzo 2024 con i Comuni della Val Susa.

“Nel corso dei lavori sono state individuate le risorse per assicurare tempestivamente ai Comuni interessati, all’esito dell’assestamento di bilancio, una prima anticipazione, con l’impegno a stanziare le ulteriori risorse nel primo veicolo normativo utile”, si legge in una nota.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

A Cuba fino a 22 ore di blackout al giorno, il presidente Díaz-Canel agli Usa: “Revocate blocco energetico”

15 Maggio 2026
Cassazione

Prosegue l’oscurantismo dei giudici, nuova sentenza choc della Cassazione contro i padri separati

30 Luglio 2024

William e il caso in Gran Bretagna, milioni incassati da un carcere inutilizzato

14 Aprile 2026

Padova, accendono braciere in uno stabile abbandonato: tre morti

7 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno