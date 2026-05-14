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Made in Italy, Bergesio (Senato): ‘Oro Saiwa è simbolo dell’identità italiana e di una filiera che unisce territorio e innovazione’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il settantesimo anniversario di Oro Saiwa rappresenta non solo una ricorrenza industriale, ma anche un’occasione per riflettere sul valore culturale e produttivo della filiera agroalimentare italiana. È quanto ha sottolineato il senatore Giorgio Maria Bergesio, intervenuto all’evento dedicato al brand nell’ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, organizzato al Senato da Mondelēz Italia, e promosso proprio dal Senatore- 

“È un evento molto importante, abbiamo riconosciuto il valore di Mondelēz e di Oro Saiwa, un marchio che da settant’anni è presente in quasi tutte le famiglie italiane e rappresenta parte della nostra identità” ha dichiarato Bergesio. 

Nel suo intervento, il Senatore ha richiamato l’attenzione sul percorso che collega la produzione agricola alla trasformazione industriale, evidenziando il ruolo della filiera e il coinvolgimento del territorio. 

“Oggi abbiamo ricostruito la filiera dalla terra alla tavola, con due stabilimenti in Piemonte: uno legato alla produzione lattiero-casearia e uno alla lavorazione del frumento, coinvolgendo oltre 450 imprese agricole”, ha spiegato. 

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