Made in Italy, Cipollina (Mondelēz Italia): “Sostenibilità pilastro strategico per crescita e filiere agricole”

(Adnkronos) – “Parlare di filiere agricole e sostenibilità in un contesto prestigioso come il Senato della Repubblica Italiana rappresenta un momento significativo, perché dimostra come eccellenza produttiva, italianità e sostenibilità possano convivere e rafforzarsi reciprocamente”. Così Lorenza Cipollina, Direttrice Relazioni istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Mondelēz Italia, intervenendo in occasione dell’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’, organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 – e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio.

Nel corso dell’incontro, dedicato al valore strategico delle filiere agroalimentari italiane e al settantesimo anniversario di Oro Saiwa, Cipollina ha sottolineato il ruolo centrale della sostenibilità nelle strategie industriali del gruppo.

“Per Mondelēz International la sostenibilità è un pilastro strategico, perché siamo convinti che una crescita sostenibile non possa prescindere da un utilizzo responsabile delle risorse. Il nostro impegno si concentra soprattutto sulle filiere agricole, da cui deriva circa il 70% della nostra impronta ambientale”, ha sottolineato.

La manager ha ricordato il percorso avviato dall’azienda con il programma Harmony, lanciato nel 2015 in Italia per promuovere pratiche agricole più sostenibili.

“Con il programma Harmony lavoriamo per ridurre l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, per la tutela delle risorse idriche, la preservazione del suolo e la valorizzazione della biodiversità”, ha spiegato, aggiungendo che il gruppo ha successivamente avviato anche il progetto Harmony 2.0, orientato all’agricoltura rigenerativa.

“L’obiettivo è adottare pratiche di agricoltura rigenerativa per il 100% del fabbisogno di grano destinato ai nostri biscotti. In Italia il percorso è già iniziato e dalla prossima raccolta 2026 utilizzeremo grano proveniente da pratiche agricole rigenerative”, ha aggiunto.

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