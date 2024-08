Maccarese: al Baubeach week di Yin Yoga con musica, aromi, colori e cani

Al Baubeach week di Yin Yoga con musica, aromi, colori e cani. Siete pronti a lavorare sulla filosofia del “lasciar andare” e sulla “gratitudine”? Venerdì 30 e sabato 31 agosto sono le giornate che fanno al caso vostro. In sostanza si tratta di un percorso esperienziale, emozionale, relazionale e creativo: questo l’obiettivo dei prossimi eventi nella prima spiaggia per cani e liberi e felici d’Italia che punta ikl dito sui fondamentali della filosofia yogica.

Attraverso infatti le tecniche dello Yin Yoga con le sue pose prolungate, preziose per allungare tendini e legamenti, con una musica selezionata particolare, con vibrazioni che aiuteranno il rilassamento, e con l’uso sapiente e sinergico di oli essenziali, scelti dall’aromaterapeuta Maria Teresa Materassi, perfetti per aprire canali altrimenti difficili da percorrere, i convenuti potranno vivere in piena armonia le sessioni – con inizio in entrambi i giorni alle ore 16 – in compagnia del proprio amico a 4 zampe. I cani, come già sperimentato nelle passate attività di “Bau Deep Yoga” in spiaggia, si allineeranno naturalmente allo status creato, con le particolari e magiche doti empatiche che appartengono loro. Infine, ognuno potrà trasformare in colore ciò che avrà vissuto, attraverso la propria creatività, guidato dai consigli dell’artista Karen Thomas, con pennelli su una sagoma di albero in legno. L’ingresso è gratuito per i soci di Baubeach® (tessera associativa annuale euro 11).

Baubeach® si trova a Maccarese, in via Praia a Mare snc – guardando il mare a sinistra dello Stabilimento Rambla, all’inizio del Lungomare a sud dell’abitato di Maccarese.