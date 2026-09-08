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L’Ungheria espelle 10 diplomatici russi, “attività inaccettabili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il ministero degli Esteri dell’Ungheria ha disposto l’espulsione di 10 membri dello staff dell’ambasciata russa a Budapest. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri ungherese, Anita Orban, su X. “Su mia indicazione, martedì il funzionario competente del ministero degli Affari esteri ha informato l’ambasciatore russo in Ungheria che, secondo la valutazione delle autorità ungheresi, 10 membri della missione russa si sono resi responsabili in Ungheria di attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna”, ha scritto la ministra. “La parte ungherese ha pertanto chiesto alle persone in questione di lasciare l’Ungheria. Questa decisione tutela la sicurezza e la sovranità dell’Ungheria e non implica l’interruzione delle relazioni diplomatiche con la Russia. L’Ungheria intende proseguire il necessario dialogo, basato sul rispetto reciproco e sull’osservanza delle regole”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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