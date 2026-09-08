Famiglia nel bosco, arriva una nuova assistente sociale per il progressivo rientro dei bimbi

(Adnkronos) – Una nuova assistente

sociale incontrerà domani i coniugi Catherine e Nathan, genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, in vista del progressivo rientro dei bambini. A confermare che è arrivata la convocazione è il legale della coppia, l’avvocato Simone Pillon. L’incontro si terrà nella giornata di domani, mercoledì 9 settembre.

“La tanto attesa decisione è arrivata e ci spezza il cuore”, avevano commentato in un video Catherine e Nathan la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che per il momento mantiene i figli lontani dalla casa disponendo un progressivo riavvicinamento dei minori alla famiglia, con pernotti a partire dal prossimo mese di ottobre. Ciò significa che al momento i tre bambini resteranno nella struttura di Vasto, dove sono stati collocati dal novembre scorso.

Per lo psichiatra Tonino

Cantelmi, perito di parte della famiglia, “con la decisione del Tribunale, la famiglia resta ancora nel tunnel disgraziato ma finalmente intravede una luce. Tuttavia il rientro a tappe dei bimbi, in questa situazione, è l’unica strada percorribile. Trovo inoltre significativa la possibilità che i bimbi possano incontrare i genitori nel luogo primario, dove hanno gustato la felicità dei giochi in armonia con la natura e con gli amatissimi animali”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)