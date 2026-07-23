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Roma, bimbo morto in piscina a Monterotondo: tre indagati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro e i carabinieri della compagnia e della stazione di Monterotondo, coordinati dai pm, stanno compiendo tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. La procura di Tivoli, guidata da Andrea Calice, oltre agli accertamenti medico-legali di rito, sta procedendo alle indagini per individuare con precisione tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. 

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