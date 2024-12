Lorenzo Spolverato, la reazione alle parole della mamma di Shaila Gatta: cosa ha deciso di fare

Lorenzo Spolverato, dopo le dure critiche ricevute dalla mamma di Shaila Gatta, reagisce così al Grande Fratello.

L’arrivo nella casa del Grande Fratello 2024 della mamma di Shaila Gatta è stato un duro colpo per Lorenzo Spolverato che sperava di incontrarla e conoscerla per poter vivere più serenamente la storia con la ballerina. La signora Luisa, invece, non solo non ha voluto incontrarlo, ma gli ha rivolto parole dure durante l’incontro con la figlia. Secondo la mamma di Shaila, Lorenzo sarebbe il più bravo dei giocatori e sarebbe la causa del cambiamento di Shaila che, a detta della mamma, ha perso quello spirito energico e allegro con cui era entrata nella casa.

Mentre lasciava la Casa, inoltre, la signora Luisa ha sussurrato all’orecchio di Shaila le seguenti parole: “Non è una brava persona”. Di fronte a tale atteggiamento della mamma della ragazza di cui si è innamorato, Lorenzo ha avuto un attimo di smarrimento ma gli è bastato parlare con la fidanzata per riprendere in mano la situazione e, parlando con Jessica, ha confessato qual è, adesso, il suo obiettivo.

La reazione di Lorenzo Spolverato alle parole della mamma di Shaila Gatta

Dopo aver consolato Shaila Gatta esortandola a non essere troppo dura con la mamma e a pensare che, forse, alcuni suoi atteggiamenti potrebbero averla preoccupata, Lorenzo, durante una conversazione in piscina con Jessica Morlacchi, ribadisce di essere innamorato della ballerina e di voler dimostrare anche alla mamma di Shaila l’autenticità dei suoi sentimenti.

“Il mio obiettivo è far ricredere la mamma di Shaila, voglio farle capire che amo davvero sua figlia”, le parole di Lorenzo. “Bravo, quello devi fare”, è stata la risposta di Jessica che, insieme a Mariavittoria, è quella che si è ricreduta di più sul loro rapporto affermando di credere fortemente nei sentimenti di entrambi. Nessun passo indietro, dunque, nè da parte di Lorenzo nè da parte di Shaila che, parlando con Ilaria Galassi e Mariavittoria Minghetti, ha ammesso di essere felice e serena dell’equilibrio raggiunto con Lorenzo.

“Sono felice per te, ti vedo…siete belli insieme, mi piacete molto”, ha risposto Mariavittoria che, dopo aver criticato duramente Shaila, con il tempo, si è resa conto dei veri sentimenti che la ballerina prova per Lorenzo a cui si è avvicinata instaurando un legame d’amicizia durante i giorni trascorsi in tugurio. Lorenzo, dunque, è deciso a far ricredere la mamma di Shaila. Ci riuscirà? Nel frattempo, la mamma di Lorenzo ha reagito sui social alle parole della mamma della Gatta.