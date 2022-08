Longone Sabino: spettacolare intervento dei Vigili del fuoco

In ausilio e supporto agli operatori sanitari del 118, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta per un soccorso tecnico urgente a persona all’interno di un’abitazione sita nel centro storico di Longone Sabino dove una donna aveva riportato la sospetta frattura di un arto. Dopo essere stata soccorsa e stabilizzata dal personale medico, è risultato particolarmente difficoltoso – nonchè rischioso per l’infortunata – il trasporto al piano inferiore a causa dell’architettura interna dello stabile che presentava, come unica via di esodo, la stretta verticalizzazione a spirale di una scala a chiocciola. Utilizzando tecniche di derivazione Saf in applicazione del protocollo sanitario e con l’impiego di idonei presidi medicali, la donna è stata mobilitata in sicurezza fino al sottostante piano stradale con il passaggio in quota attraverso la finestra di un vano abitativo. Una volta a terra e svincolata, è stata presa in carico dai sanitari per le cure del caso.

