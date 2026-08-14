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Livorno, crolla il balcone: 56enne precipita per dieci metri e muore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Una donna di 56 anni è morta, dopo il crollo del balcone di casa sua a Livorno. L’appartamento si trovava al terzo piano di un edificio in via Bonomo, una traversa di viale Marconi. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, intorno alle 17. 

 

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la donna si trovava sul balcone quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha ceduto. La 56enne è precipitata nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri, sfondando il balcone sottostante prima di finire al suolo. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Livorno, dove purtroppo è morta. Restano da chiarire le cause esatte del cedimento e la dinamica dell’incidente.  

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