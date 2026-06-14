Livano Comenencia, chi è primo marcatore Curacao ai Mondiali (con passato alla Juve)

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Livano Comenencia fa la storia ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 14 giugno, il centrocampista di Curacao ha segnato il primo storico gol della Nazionale caraibico in Coppa del Mondo, firmando la rete dell’1-1 nel match di Houston contro la Germania. Comenencia però non è un nome sconosciuto in Italia, essendo passato anche per Torino, dove ha giocato nella Juventus Next Gen. Ma chi è?

Livano Comenencia è un centrocampista di 22 anni, classe 2002. Nato a Breda, in Olanda, ha scelto di giocare per Curacao per i genitori, venendo convocato dal ct Advocaat per i Mondiali 2026. Di ruolo naturale terzino, Comenencia può giocare anche a centrocampo, dove è stato impiegato più volte in carriera come mediano ma anche mezzala.

Proprio questa sua duttilità lo ha fatto entrare nel mirino della Juventus, che lo ha acquistato per circa 500mila euro nel 2023 per rinforzare la Next Gen. In bianconero Comenencia rimane due stagioni, collezionando 70 presenze tra campionato e Coppa Italia di C, firmando anche tre gol e otto assist. Nel 2025 poi la cessione allo Zurigo, in Svizzera per circa 400mila euro.

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