L’Inter approva il bilancio 2025/26, Marotta: “Stagione di consolidamento”

(Adnkronos) –

L’Assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio per il 2025/26. Lo ha fatto sapere il club nerazzurro con una nota ufficiale, spiegando che l’approvazione è avvenuta “nel corso dell’incontro tenutosi oggi in modalità telematica, alla presenza del presidente e Ceo Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro”. Per i nerazzurri si tratta di una stagione di consolidamento: “Il conto economico per la stagione 2025/26 – si legge nella nota – evidenzia ricavi pari a 518 milioni di euro, registrando il secondo migliore risultato nella storia del club dopo il record della scorsa stagione (567 milioni di euro), che fu caratterizzato dai ricavi straordinari garantiti dalla partecipazione alla Fifa Club World Cup e dal raggiungimento della Finale della Uefa Champions League. Il bilancio si chiude nuovamente in positivo, con un utile netto di 22,7 milioni di euro, raggiunto grazie al consolidamento del fatturato, derivante dall’aumento di ricavi commerciali e da match day, e a una riduzione dei costi della produzione di circa 20 milioni di euro, pari al 4%. L’andamento dell’anno fiscale ha permesso di riportare in territorio positivo il patrimonio netto del Gruppo per 10,4 milioni di euro, da una posizione negativa di 12 milioni di euro alla chiusura del bilancio 2024/25”.

La società nerazzurra ha spiegato che “nel corso dell’anno fiscale in oggetto si è concretizzata una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a 19 milioni di euro, da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno. Il nuovo finanziamento si caratterizza per un costo del capitale più contenuto rispetto al precedente”, segnalando inoltre “che il club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello”. A conclusione dell’Assemblea degli azionisti, la società ha condiviso il primo ‘Report di Sostenibilità’ della sua storia. Un documento nato con l’obiettivo di rendere concreta la volontà del club di intraprendere un percorso strutturato, mettere a sistema le attività già avviate, comprenderne l’impatto e individuare con maggiore chiarezza gli ambiti di miglioramento.

Giuseppe Marotta, presidente e Ceo dell’Inter, ha spiegato: “Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo double domestico, fuori dal campo il club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree. Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, infatti, conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo. L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada”.

Il numero uno del club nerazzurro ha poi aggiunto: “Presto condivideremo con tutti voi il meraviglioso frutto del lavoro di progettazione per il nuovo stadio di Milano, per quella che sarà una nuova icona urbana, un rinnovato polo a vocazione sportiva, vivo e aperto alla cittadinanza. Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)